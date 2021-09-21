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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير ألمانيا لدى القاهرة: اللقاحات هي العامل الرئيسي للحماية من كورونا

سفير ألمانيا
سفير ألمانيا

قال فرنك هارتمان، سفير ألمانيا الاتحادية لدى مصر، إن "اللقاحات هي السبيل والعامل الرئيسي، ليس فقط لحماية أنفسنا والأشخاص من حولنا من العدوى، ولكن أيضا لمنع خطر حدوث المزيد من الطفرات في الفيروس".

جاء ذلك - حسب بيان صادر عن السفارة الألمانية بالقاهرة اليوم /الثلاثاء/- في تصريح للسفير الألماني بالقاهرة بمناسبة وصول شحنة تتضمن 850560 جرعة من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ(كوفيد- 19) منحة مقدمة من ألمانيا كمساهمة في حملة التلقيح الوطنية المصرية، ويجري تسليمها عبر مرفق (كوفاكس) بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ ومنظمة الصحة العالمية.
 

وأضاف السفير الألماني لدى القاهرة "لا يمكن لأي بلد أن يتغلب بمفرده على هذا التحدي، بل يجب العمل بصورة جماعية من أجل مواجهته والتصدي له، مؤكدا مواصلة بلاده تقديم المزيد من الدعم لمصر من خلال عمليات تسليم لقاحات إضافية في المستقبل القريب".
بدورها، قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيسة البعثة، إن : " التبرع باللقاح يأتي في إطار التضامن العالمي لحماية 40% من السكان بنهاية العام الجاري لإنقاذ الأرواح وتخفيف الأعباء عن نظام الرعاية الصحية".
 

وأضافت أن" منظمة الصحة العالمية توصي بشدة أن تعطي البلدان الأولوية لتطعيم الخطوط الأمامية وخاصة العاملين في مجال الرعاية الصحية، جنبًا إلى جنب مع كبار السن وأولئك الذين يعيشون مع ظروف مرضية مزمنة".
 

بدوره، قال جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر: " إن اللقاحات ستساعدنا في احتواء جائحة كوفيد-19، وذلك إذا كان بإمكان الجميع الوصول إليها"، مؤكدا أهمية التطعيم المتمثلة في إنقاذ الأرواح ومنع الإغلاق المتكرر للمدارس.

فرنك هارتمان سفير ألمانيا اللقاحات الفيروس السفارة الالمانية بالقاهرة

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