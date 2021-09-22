بطل حرب أكتوبر ورجل شريف.. نجوم ومشاهير الفن ينعون الراحل المشير طنطاوي

حرص عدد من نجوم ومشاهير الفن على المشاركة في دفتر عزاء الراحل المشير محمد حسين طنطاوي الذي توفي صباح أمس الثلاثاء وشيعت جنازته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما يلي أبرز الكلمات التي حرص نجوم الفن على مشاركتها عبر حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيفي عبده

نعت الفنانة فيفي عبده، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتبت فيفي عبده: “رحم الله بطل من ابطال حرب أكتوبر وقائد من رجال مصر الاوفياء المشير محمد حسين طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق ورئيس المجلس العسكري الاسبق في ذمة الله. الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته عزائي لأسرته و للشعب المصري”.

شيريهان

كتبت الفنانة شيريهان عبر حسابها بموقع تويتر: “إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِب. إنا لله وإنا إليه راجعون #المشير_محمد_حسين_طنطاوي”.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة للمشير طنطاوى عبر حسابها بموقع انستجرام ، وكتبت “ رحم الله رچلاً شريفاً .. بطل من أبطال #مصر#المشير_طنطاوي ”.

هانى شاكر

أصدر الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين بياناً نعى فيه المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية اليوم لما تركه من أثر في وجدان الشعب المصري وما قدمه من تضحيات خلال السنوات الماضية.

وجاء نص البيان كالآتى : ينعي ويواسي الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الشعب المصري وفخامة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بطلا من أبطال أكتوبر ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي الذي أدي الأمانة بكل شرف وإباء وصمود وكان الفقيد الراحل أحد دعائم القوات المسلحة المصرية.

محمد فؤاد

نعى الفنان محمد فؤاد عبر صفحته على موقع فيسبوك المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية أمس لما تركه من أثر في وجدان الشعب المصري وما قدمه من تضحيات خلال السنوات الماضية.

وعلق محمد فؤاد قائلاً : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ، ننعي ببالغ الحزن و الأسى رجلاً من أبناء مصر الأوفياء المخلصين ، و بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ، سيادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته " .

شيرين عبد الوهاب

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب وفاة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت شيرين عبد الوهاب :"‏رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي،

‏دافع عن ارض مصر، و احترم رغبات شعبها، ستظل رمز من رموز حب الوطن، في الجنة بإذن الله.".

رانيا يوسف

نعت الفنانة رانيا يوسف المشير طنطاوي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات تويتر.

وعلقت قائلة:"وداعا #المشير_محمد_حسين_طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، وداعا بطل وقائد عظيم من رجال مصر وأبطال أكتوبر 73".

محمد رمضان

نعى الفنان محمد رمضان ،المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب محمد رمضان: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. أتقدم بخالص التعازي إلى القوات المسلحة المصرية، وإلى عائلة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق #المشير_محمد_حسين_طنطاوي الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

بسمة وهبة

نعت الإعلامية بسمة وهبة المشير طنطاوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت قائلة:" رحل المشير طنطاوي، رحل الصندوق الأسود لمصر في أدق لحظات تاريخها الفاصلة، اللهم تغمده برحمتك فقد أدى الأمانة".