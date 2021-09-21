حدادا على المشير طنطاوي.. بسمة وهبة ترتدي الأسود خلال تقديم "90 دقيقة"

ارتدت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامجها اليوم، ملابس باللون الأسود حدادًا على المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء.

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "المشير طنطاوي كان رجلا من أخلص وأشرف الرجال في تاريخ مصر العسكري، وكان قامة وقائدا عظيما".

وأضافت بسمة وهبة، "حالة الحزن التي تعيشها مصر لوفاة المشير طنطاوي لم تمنع الدولة من الاستمرار في افتتاح المشروعات القومية في شبه جزيرة سيناء".

وتابعت بسمة وهبة "الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عددا من المشروعات القومية اليوم في سيناء والسويس"، مؤكدة "كل حبة رمل في سيناء غالية علينا كلنا".

واختتمت بسمة وهبة "الرئيس السيسي أدرك أن معركة مصر مع الإرهاب في سيناء لن ننتصر فيها إلا بالتنمية والتطوير وهذا ما حدث بالفعل".