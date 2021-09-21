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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع يوم السلام العالمي.. انطلاق مؤتمر فرص السلام بالمنطقة بالجامعة العربية

صدى البلد

شهدت القاهرة اليوم مؤتمر فرص السلام بالمنطقة لبناء وتوطيد العلاقات العربية والإفريقية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والإفريقية.

 

وينطلق المؤتمر بمناسبة يوم السلام العالمي، لمناقشة أهم النزاعات التى شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ومناطق الصراع ،  والخروج بتوصيات تضع أمام متخذي القرار أسسا واضحة نحو تدعيم الاستقرار بالمنطقة.

 

شارك في المؤتمر السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مركز شاف للدراسات البحثية، وزين السادات امين عام مركز شاف للدراسات البحثية، و سفراء الاردن والسودان ،  والسفير محمد الصوفي مدير المعهد الثقافي الافريقي العربي وممثل الاتحاد الكردستاني العراقي في مصر والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الاسبق والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية.


كما شاركت الدكتورة ماريان عازر والدكتور اوليفر جيمس مدير مركز دراسات انجليزي والسفيرة وفاء بسيم عضو لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة سابقا وعدد كبير من الخبراء والباحثين.

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