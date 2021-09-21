الجماعة الإرهابية و6 إبريل ... أحمد موسى يكشف مخطط إسقاط الجيش في عهد المشير طنطاوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عقب أحداث 25 كان يتم استهداف القوات المسلحة لاسقاطها؛ مشيرا إلى أن البعض من الخونة كانوا يهتفون ضد القوات المسلحة والمشير محمد حسين طنطاوي.



وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،:« الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل وجماعة الإخوان الإرهابية كانوا يخططون لإسقاط القوات المسلحة وتكوين جيش جديد .



واستعرض أحمد موسى، كلمة قديمة للمشير محمد حسين طنطاوي، حيث كان يتحدث عن العملاء الموجودين بالداخل عقب أحداث 25 يناير بأسبوعين.



ونوه أحمد موسى، أن المشير طنطاوي كان يعرف جيدا ان القوات المسلحة لو سقطت سوف تسقط مصر لا محالة.