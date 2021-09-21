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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عسكري يكشف لأول مرة كيفية تولي طنطاوي وزارة الدفاع.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري ، إن المشير طنطاوي تم اختياره وزيرا للدفاع بعد رحيل المشير أبو غزالة وذألك لأن الرئيس مبارك كان يريد شخص قوي حتي يحكم سيطرته على الجيش.

 

وأضاف سمير فرج، خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس مبارك كان في استقبال الرئيس الفرنسي في الاسماعلية وعندما ذهب لاستقباله في المطار وجد سيارة جيب بها المشير طنطاوي وكان وقتها قائد الجيش الثاني الميداني وعندما سئلة عن سبب حضوره قال " لن انتظر حتي تأتي فـ انا مهمتي تأمين الجيش الثاني الميداني "

 

وأوضح سمير فرج ، أن  بعد هذا الموقف اهتم الرئيس حسني بالمشير طنطاوي ووضعة تحت عينة وقام بنقلة قائدا للحرس الجمهوري وكان المشير مستاء جدا ولكن السبب هو ان الرئيس حسني يريد وضعة تحت عينة لتولية منصب وزير الدفاع والذى تولي هذا المنصب لمدة 20 سنة .

 


سمير فرج يكشف أبرز مواقف طنطاوي عقب أحداث 2011..فيديو

 

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري ، إن المشير طنطاوي حافظ على وحدة البلاد بإصراره على عدم إطلاق النيران خلال اعمال الفوضى عقب 2011 ، مؤكدا أن القوات المسلحة بها ديمقراطية في اتخاذ القرار .


وأضاف سمير فرج  ، أن المشير طنطاوي كان ينزل الي الشوارع لمعرفة أحوال المواطنين ولم يعتمد على التقارير ، مشيرا إلى أن الفترة التي أعقبت يناير 2011 كانت الأخطر في تاريخ الدولة المصرية والمشير طنطاوي حافظ علي وحدة البلاد .

 

 

الرئيس الفرنسي الإسماعلية المطار القوات المسلحة المشير طنطاوي اللواء سمير فرج المفكر الرئيس مبارك

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