أحمد موسى: المشير طنطاوي كان يعرف أن القوات المسلحة لو سقطت ستسقط مصر لا محالة

علق الإعلامي أحمد موسى على لقطات من خطاب المشير محمد حسين طنطاوي، قبل أسبوعين من أحداث 25 يناير 2011، قائلا: «إن حديث الراحل محمد حسين طنطاوي كان تاريخيا، ويؤكد دور القوات المسلحة في حماية الأمن المصري».

وقال الراحل محمد حسين طنطاوي خلال خطاب له قبل أسبوعين من أحداث 25 يناير 2011: «ميهمناش الأعداء بالخارج لكن اللي يهمنا أنه ميكنش لهم عملاء بالداخل، المصيبة في الخونة»، مضيفا أن «الأحداث التي تجري ليست وليدة الداخل المصري، بل يتحكم بها أعداء من خارج مصر».

وأضاف محمد حسين طنطاوي «الذي يعمل مع العدو، ومن يعمل لمصلحة نفسه هو الخائن ويعتبر أخطر من العدو الخارجي، مضيفا أن «القوات المسلحة تقوم بدورها في حماية الأمن القومي لمصر، وليس لها مصلحة إلا ذلك، وعندما يطلب منها الشعب التدخل لحماية أمن مصر، تكون جاهزة تماما للقيام بمهامها».

وقال الإعلامي أحمد موسى، أنه عقب أحداث 25 كان يتم استهداف القوات المسلحة لاسقاطها؛ مشيرا إلى أن البعض من الخونة كانوا يهتفون ضد القوات المسلحة والمشير محمد حسين طنطاوي.



وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،:« الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 ابريل وجماعة الإخوان الإرهابية كانوا يخططون لإسقاط القوات المسلحة وتكوين جيش جديد .

ونوه موسى، أن المشير طنطاوي كان يعرف جيدا ان القوات المسلحة لو سقطت سوف تسقط مصر لا محالة.