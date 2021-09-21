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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تساعد الأهالي أثناء تلقي لقاح كورونا في مراكز الشباب المنوفية

صدى البلد

تواصل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية جهودها للتنسيق مع كافة الجهات لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على اللقاح للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة كرستين ماهر المنسق الميدانى لمبادرة حياه كريمة ومنسق مركز تلقي اللقاح بمركز شباب أشمون أن  العمل مستمر يتم بصفة يومية لمنح المواطنين الجرعه الأولى من اللقاح وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

واضافت أن اليوم الثلاثاء حصل ١٢٠٠ مواطن  على اللقاح بمركز شباب مدينة أشمون (الساحة الشعبية) وسط إقبال كبير من قبل الأهالى لتلقى اللقاح وذلك على مدار الثلاث أيام الأولى لتلقى اللقاح.

جدير بالذكر ان العمل مازال مستمر يوميا لأخذ الجرعة الاولى فى مدة زمنيه تبلغ ١٤ يوماً وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً.

وتؤكد كرستين أن جميع أعضاء مؤسسة حياة كريمة، وفريق متطوعي أشمون لدى مؤسسة حياة كريمة، وفريق متطوعي الشباب والرياضة بكافة المحافظة يبذلون جهوداً غير عادية للتعامل مع المواطنين من أجل تيسير حصولهم على تلقي اللقاح، وأن فريق العمل يتعامل مع كافة الضغوط بتقبل وصدر رحب وتسهيل الأمر على الجميع، بالرغم من الإقبال الشديد إلا أنهم جميعاً على أعلى قدر من المسئولية والتنظيم المتميز.

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