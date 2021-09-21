محمد العرابي: دول المنطقة تعاني من مشاكل مزمنة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، رئيس مجلس أمناء مركز شاف للدراسات البحثية "إننا اليوم نضع نقطة إيقاظ جديدة للعالم من خلال التطرق إلى الحديث عن السلام الشامل بكل مفرداته، مشيرًا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط تحتاج إلى السلام".

وأضاف العرابي، خلال مؤتمر فرص السلام الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أن هناك مشاكل مزمنة بالمنطقة تؤثر علي تماسك دول المنطقة، مؤكدًا أن اليوم يعد انطلاقة مركز شاف للدراسات المستقبلية، والذي سيكون منصة خاصة بمشاركة الشباب لآرائهم في المشكلات بالمنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أنه سيكون هناك منصة خاصة للشباب وأخري لذوي الخبرات، لافتا إلى أن محور عمل المركز سيكون مبني على التحليل العلمي دون إضفاء توجيهات.

واختتم العرابي كلمته، أن مركز شاف سيكون له العديد من الامتدادات بالتعاون مع العديد من مراكز الدراسات الأوروبية والعربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية.