فى يوم وفاة المشير طنطاوي .. طلائع الجيش يتوج باللقب الأول فى تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش باللقب الأول فى تاريخه ببطولة كأس السوبر المصري 2019-200 ، على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح 3-2، فى يوم وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

ويعد المشير محمد حسين طنطاوي هو الأب الروحي لعبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، والذي نجح في تتويج فريقه بلقب سوبر تاريخي على حساب فريق كبير هو النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي فى التتويج باللقب 11 مرة .

وسدد محمد الصباحي لاعب طلائع الجيش الركلة الأولى على يمين الحارس محمد الشناوي بعد أن لمست الكرة يده وكان قريبا من التصدي لها، بينما قام علي معلول بتنفيذ الكرة الأولى للأهلي على يسار محمد بسام بنجاح.

وسدد محمد الدويني الركلة الثانية للطلائع على يمين الشناوي بينما ذهب للاتجاه المعاكس، ونفذ بدر بانون الركلة الثانية للأهلي ليتصدى لها الحارس محمد بسام.

قبل أن يسجل السيسي للجيش الركلة الثالثة، ومن بعده عمرو السولية بنجاح لتصبح النتيجة (3-2) بعد أول 3 ركلات، وبعدها تألق محمد الشناوي بالتصدي للركلة الرابعة للطلائع، لكن أفشة أهدر الركلة الرابعة للأهلي، قبل أن يعود الشناوي لحماية الأهلي والتصدي للركلة الخامسة للطلائع.

ونفذ محمد شريف الركلة الخامسة للأهلي، ليهدرها ويعلن تتويج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المحلي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو عدم مخالفة الحارس.