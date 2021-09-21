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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. رئيس السلفادور يصف نفسه بـ "أحلى ديكتاتور في العالم".. وأمريكا ترد

رئيس السلفادور
رئيس السلفادور

تغيرت صفة رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في النبذة التعريفية على موقع "تويتر" مرتين خلال الاثنين والثلاثاء، حيث يبدو أنه رده على المحتجين الذين وصفوه بـ"الديكتاتور".

 

وحسب قناة "روسيا اليوم"، تم تغيير النبذة التعريفية للحساب الرسمي لبوكيلة على "تويتر" إلى "ديكتاتور السلفادور" أمس الاثنين، وإلى "أحلى ديكتاتور في العالم" اليوم الثلاثاء.

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ولم يصدر حتى الآن أي إعلان عن اختراق حساب الرئيس، بينما لا يزال مجهولا ما إذا غيّر بوكيلة صفته بنفسه أم لا.

 

وعلقت كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في السلفادور على هذا الأمر قائلة اليوم الثلاثاء إنها ترى "تراجعا في الديمقراطية" بالسلفادور.

 

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، جاء ذلك بعد إصدار المحكمة العليا في السلفادور قرارا يمهد الطريق لـ بوكيلة للترشح لولاية رئاسية جديدة في عام 2024.

 

ولم يعلن بوكيلة حتى الآن عن خطط للسعي لإعادة الانتخاب، لكن معارضيه يفترضون أنه سيترشح لولاية أخرى.

 

فيما وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 5 قضاة بالمحكمة العليا في السلفادور على قائمة الفاعلين غير الديمقراطيين والفاسدين أمس الاثنين، كما تم إلغاء تأشيرات دخولهم الخاصة.

 

وقال القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية جان مانيس، لوسائل الإعلام المحلية إن هذا الإجراء تم نظرًا لأن القضاء صوت للسماح بإعادة انتخاب الرئيس "وهو أمر غير مسموح به بموجب الدستور".

 

وأضاف مانيس أنه تراجع في الديمقراطية، ورد بوكيله على ذلك قائلا إن قرار وضع القضاة السلفادوريين على القائمة "لا علاقة له بالفساد".

 

كما جرت في السلفادور مظاهرات احتجاجا على قرار المحكمة، ووصف المحتجون نجيب بوكيلة بـ"الديكتاتور".

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