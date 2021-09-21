كارتيرون يعلن برنامج الزمالك غدا في معسكر برج العرب

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق غدا في معسكره المغلق حاليا ببرج العرب، في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

ويخوض الزمالك تدريبه الصباحي في التاسعة صباح الغد على ملعب فندق الإقامة، على أن يتناول اللاعبون وجبة الافطار في العاشرة والنصف صباحا، ويتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية ظهرا.

ويؤدي الفريق تدريبات الإطالات في الخامسة مساءً، ويخوض الزمالك تدريبه المسائي في السادسة مساءً، على ملعب فندق الإقامة، على أن يخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية في السابعة والنصف مساءً، ثم يتناول اللاعبون وجبة العشاء في الساعة التاسعة إلا ربعا مساءً.