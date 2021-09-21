بعد 25 يناير ... مصطفي بكري: المشير طنطاوي ظل 82 يوما في مكتبه لا يذهب لمنزله

قال النائب مصطفى بكري، إن ائتلافات 2011 طالبت المشير حسين طنطاوي بمد مهلة الفترة الانتقالية لمدة عام إضافي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه التقى المشير طنطاوي لأول مرة بعد الثورة في إبريل 2011 وذلك بحضور اللواء حسن الرويني، مردفا « سلم عليّ بحرارة، وسأله لماذا لا تأتي منذ فترة».

ولفت النائب مصطفى بكري، إلى أن المشير طنطاوي ظل 82 يوما في مكتبه لا يذهب لمنزله، وذلك في الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011.



أوضح خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن المشير محمد حسين طنطاوي تصدى لبيع بنك وقطع أراضي مهمة، موضحًا أن المشير سأله عن المقاعد المتوقعة للإخوان في برلمان 2011.

وقد توفي المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

ويستعرض "صدى البلد" السيرة الذاتية للمشير حسين طنطاوي، وتاريخه الذي حفل بالعديد من الشرف والبطولات العسكرية.

مولد المشير طنطاوي



ولد المشير حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، ودرس في كلية القيادة والأركان عام 1971 وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

المناصب القيادية للمشير طنطاوي



شغل "طنطاوي" مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان.