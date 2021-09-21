السيسي: مصر نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات وقامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر، مضيفا أن مصر تشير إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الأفريقية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مصر حرصت على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضًا للتصدير إلى القارة الأفريقية.

وتابع أن الظروف الراهنة عكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامي، لافتا إلى أن مصر تدعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية خاصة الأفريقية والدول متوسطة الدخل.

وأكد أن مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

وأردف الرئيس السيسي، أنه يطيب لي أن أشيد بالدور البناء الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة عبر سعيه الدؤوب لتنفيذ مبادئ ميثاقها .

وأضاف السيسي، أن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبت مجددًا أن البشرية تحتاج للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.