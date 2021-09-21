عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: المشير طنطاوي انتصر في مرحلة الانفلات وحمى الوطن من الانهيار

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

قال النائب مصطفى بكري، إن المشير طنطاوي كان لديه قناعة، ويتمتع بإنسانية رفيعة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان يحبه، كما أن طنطاوي كان دائم التأكيد على أن الرئيس يستطيع تحقيق تطلعات الشعب المصري.

وأضاف مصطفى بكري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نجح المشير طنطاوي في السيطرة على البلاد من حالة الانفلات التي كانت ستقع فيها، ومنع انهيار الوطن، يعتبر انتصارا للقوات المسلحة ولجميع الشعب المصري، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى إلى خلق حالة من الفوضى العارمة.

وتابع مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي لم يكن يريد أي سلطة أو مناصب، بل كانت غايته حماية الوطن وصون أراضيه ضد أطماع من يريدون اسقاطه، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحقد على المشير طوال الوقت.

وفي وقت سابق، نعى الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، المشير طنطاوي، قائلا: "فقدت اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وعدد الرئيس المصري صفات طنطاوي، قائلا إنه "المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

وختم نعيه بالآية الكريمة: "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا". 
 

المشير طنطاوي مصطفى بكري

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الخطيب.. خصم 300 ألف جنيه لكل لاعب بعد خسارة السوبر

مزاد قطع غيار سيارات جديد بالسوق المصرى .. تعرف عليه

أخبار البرلمان| رامز جلال قد يواجه الحبس والغرامة.. ومفاجأة سارة لتثبيت الموظفين فى مشروع قانون جديد

بشرى سارة| الزمالك يعقد جلسة مع "أبو جبل" لتجديد عقده 3 مواسم

كيف يكفر المرء عن ذنوب لا يتذكرها؟.. الإفتاء تجيب

رضا عبد العال: المشير طنطاوي أرسل 5 آلاف جندي لحضور مباراة اعتزالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ