مصطفى بكري: المشير طنطاوي انتصر في مرحلة الانفلات وحمى الوطن من الانهيار

قال النائب مصطفى بكري، إن المشير طنطاوي كان لديه قناعة، ويتمتع بإنسانية رفيعة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان يحبه، كما أن طنطاوي كان دائم التأكيد على أن الرئيس يستطيع تحقيق تطلعات الشعب المصري.

وأضاف مصطفى بكري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نجح المشير طنطاوي في السيطرة على البلاد من حالة الانفلات التي كانت ستقع فيها، ومنع انهيار الوطن، يعتبر انتصارا للقوات المسلحة ولجميع الشعب المصري، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى إلى خلق حالة من الفوضى العارمة.

وتابع مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي لم يكن يريد أي سلطة أو مناصب، بل كانت غايته حماية الوطن وصون أراضيه ضد أطماع من يريدون اسقاطه، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحقد على المشير طوال الوقت.

وفي وقت سابق، نعى الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، المشير طنطاوي، قائلا: "فقدت اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وعدد الرئيس المصري صفات طنطاوي، قائلا إنه "المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

وختم نعيه بالآية الكريمة: "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".

