حماة الوطن : مسيرة المشير طنطاوي حافلة بالإنجازات العسكرية

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يقدم التعازي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، مؤكدا أن المشير قدم تضحيات عديدة من اجل الوطن.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي:”، أن المشير كان لديه شجاعة كبيرة، مشيرا إلى ان مسيرته بها كم هائل من الإنجازات العسكرية، سواء كمقاتل أو كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع.

لا تستطيع أن تعبر عنه الكلمات

وتابع عمرو سليمان أن وصفنا للمشير لا تستطيع أن تعبر عنه الكلمات، سوى اننا فقدنا رجلا عظيما بحق أضاف لهذا الوطن الكثير .