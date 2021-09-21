رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان يدين محاولة الانقلاب العسكري

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكرى التي خطط لها اليوم /الثلاثاء/.



وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن بيرتس أكد إدانة الأمم المتحدة لأية محاولة انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي والديمقراطي والطبيعة التعددية للدولة، كما جاء في الوثيقة الدستورية.



وشدد على رفض الأمم المتحدة لأية دعوات للقيام بانقلاب عسكري أو تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكر، مؤكدا دعم الأمم المتحدة المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني الشامل في السودان.



وأكد ضرورة استمرار جميع أصحاب المصلحة في الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي.