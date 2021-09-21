بشرى سارة| الزمالك يعقد جلسة مع "أبو جبل" لتجديد عقده 3 مواسم

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي نادى الزمالك، استقروا على عقد جلسة مع محمد أبو جبل، حارس مرمي الفريق، عقب معسكر الإسكندرية للاتفاق حول تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق خلال برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": " الزمالك يرغب فى تمديد عقد أبو جبل لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث ينتهي عقده فى نهاية الموسم المقبل".

وأضاف: "أبو جبل يرغب فى الحصول على 9 ملايين جنيه كراتب سنوي، حيث يتقاضي خلال الفترة الحالية 4 ملايين جنيه فى الموسم".

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق غدا في معسكره المغلق حاليا ببرج العرب، في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

ويخوض الزمالك تدريبه الصباحي في التاسعة صباح الغد على ملعب فندق الإقامة، على أن يتناول اللاعبون وجبة الافطار في العاشرة والنصف صباحا، ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثانية ظهرا.

ويؤدي الفريق تدريبات الإطالات في الخامسة مساءً، ويخوض الزمالك تدريبه المسائي في السادسة مساءً، على ملعب فندق الإقامة، على أن يخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية في السابعة والنصف مساءً، ثم يتناول اللاعبون وجبة العشاء في الساعة التاسعة إلا ربعا مساءً.