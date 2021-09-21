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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يتصدر ترند تويتر بعد تتويج طلائع الجيش بالسوبر المصرى.. شاهد

صدى البلد

تصدر بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الاهلى ترند موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد هزيمة الفريق فى السوبر المصرى امام طلائع الجيش بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

ودشن عدد كبير من مستخدمى موقع تويتر هاشتاج “موسيمانى”  وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر . 

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الأهلي يرفض معاقبة لاعبيه بعد ضياع السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى  لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع  وحسن مجدي.

 

وسجل للاعبي طلائع الجيش كل من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي، كما سجل للاعبي الأهلي كل من علي معلول  وعمرو السولية .

 

وأهدر كل من بدر بانون وقفشة  ومحمد شريف  للأهلي  وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع الجيش. 

بيتسو موسيماني عمرو السولية محمد الشناوي مجدي قفشة موسيمانى

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