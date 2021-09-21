محمود محيي الدين ناعيا المشير طنطاوي: أشهد له بالجدية والحزم والالتزام

نعى الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم



وقال محمود محيي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أعزي الشعب المصري والقوات المسلحة في وفاة أحد أبطال حرب أكتوبر البواسل ".

وأضاف محمود محيي الدين :" كنت متواجد في مجلس الوزراء عندما كان المشير طنطاوي وزيرا للدفاع وكنت أنا وزيرا للاستثمار في الفترة من 2004 وحتى 2010، وطوال تلك الفترة أشهد له بالجدية والصرامة و الحزم والالتزام ".

وتابع محمود محيي الدين :" المشير طنطاوي كان يحب متابعة كرة القدم المصرية ومباريات منتخب مصر"، مضيفا:" المشير طنطاوي كان يذكر الجميع بالبطولات المصرية في التاريخ العسكري المشرف ".