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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. إعلان الحداد العام 3 أيام والرئيس يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة

أهم الأخبار
أهم الأخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الداخلية، نرصد أبرزها.

لقطات من مواساة الرئيس السيسي لأسرة المشير طنطاوي اليوم .. صور

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عبر صفحته على السوشيال ميديا ، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عصر اليوم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق من مسجد المشير بمنطقة التجمع، وقدم سيادته العزاء لأفراد أسرة الفقيد، كما حرص علي حضور مراسم الدفن.

نص كلمة الرئيس السيسي خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان جمهورية مصر العربية خلال  الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد حرصها الكامل على استقراره وأمنه

أدانت مصر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيقة صباح اليوم، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإعلان الحداد العام لوفاة المشير طنطاوي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 298 لسنة 2021 بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.

الحكومة: تنفيذ 14 مشروعا لتنمية 6 محافظات بالصعيد بقيمة 588 مليون جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود هيئة تنمية الصعيد خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، في اجتماع مع اللواء شريف صالح، رئيس الهيئة. 
بعد موافقة مجلس الوزراء .. تابوت أثري يغادر إلى معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠

غادر اليوم الثلاثاء، إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التابوت الأثري المشارك في معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتغليف ونقل وشحن وعرض التابوت.

أول أيام طقس الخريف.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار على السواحل والدلتا

طقس الخريف.. يبدأ غدا الأربعاء، الموافق 22 سبتمبر، أول أيام فصل الخريف، والذي يشهد انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة، عن اليومين الماضيين، ليسود طقس ما بين الحار والمائل للحرارة على معظم أنحاء البلاد.

صدى البلد اهم الاخبار الرئيس السيسي المشير طنطاوي الخارجية

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