رضا عبد العال: كنت أثق في تتويج الجيش بالسوبر.. وموسيماني لعب بغرور

أكد رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إنه كان واثقا فى فوز طلائع الجيش على القلعة الحمراء والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وقال رضا عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "كان لدي يقين بأن طلائع الجيش سيفوز على الرغم من عدم وجود أى خطورة هجومية على مرمى الأهلى، ولكن كان هناك تعالي وغرور من بيتسو موسيماني خلال اللقاء على الرغم من إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وأضاف: "على مدار الأيام الماضية كافة وسائل الإعلام كان تهيأ للجميع فوز الأهلى بسهولة والتتويج بلقب السوبر المصري".