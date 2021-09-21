معا نستطيع تفوز بانتخابات مجلس إدارة نادي عثماسون باكتساح

برئاسة مبارك

أعلن المستشار حسن إبراهيم نتيجة انتخابات نادي عثماسون بالإسماعيلية لاختيار مجلس إدارة للدورة (2021 – 2025)، والتى أسفرت عن فوز قائمة “معا نستطيع” بالتزكية وبنسبة 93%.



ضمت القائمة الفائزة المهندس مبارك منصور مبارك رئيساً لمجلس الإدارة والمهندس محمد مندور نائبا للرئيس وطارق صلاح غالي أميناََ للصندوق والمهندس هاني هاشم عضواً والمهندس أحمد عبدالعاطي عضواً والمهندس محمد حربي عضواً ومحمد المنتصر كامل عضواً والدكتور محمد أحمد المصري عضواً تحت السن والمهندسة ياسمين محمدي عضوة تحت السن.

كما وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية المالية للعام المالي 2020 / 2021 وعلى بنود جدول الأعمال.



وجاءت النتيجة بموافقة 700 صوتاً و45 للأصوات غير الموافقة و14 صوتاً باطلاً، بإجمالي 759 صوتاً.

وانعقدت الجمعية العمومية العادية لنادي عثماسون الرياضي بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشهدت الانتخابات، التصويت علي اعتماد الميزانية المالية للعام المالي 2020 / 2021 وانتخاب مجلس إدارة جديد.

من جهته صرح المهندس مبارك منصور مبارك، بأنه تم انعقاد الماراثون الانتخابي وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعلي شاطيء بحيرة التمساح في الهواء الطلق، من اجل انتخابات آمنة.

ودعا نادي عثماسون الرياضي بالإسماعيلية أعضاء النادي جميعاً، للمشاركة في إنعقاد الجمعية العمومية العادية، وإنتخاب مجلس إدارة للدورة 2025/2021، وذلك بمقر النادي اليوم الثلاثاء.