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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاد أبو القمصان : 9 من كل 10 أطفال يتعرضون للعنف المنزلي

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عدم وجود مواد في القانون المصري تجرم شخص يقدم على انهاء حياته عن طريق الانتحار، موضحة أن السبب في زيادة جرائم انتحار الأطفال هو الفهم المغلوط لفكرة الحب والحماية فى الاسرة المصرية.

وأضافت نهاد ابو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن البيوت المصرية بها كم كبير من العنف ضد الأبناء بدافع الحب والحقيقة عكس ذلك، مشيرة إلى أن تقارير منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونسيف" تفيد بأن 9 من كل 10 أطفال يتعرضون للعنف المنزلي.

وتابعت: "في التقارير 8 من كل 10 اطفال يتعرضون للعنف في المدرسة"، مؤكدة صدمتها من كم هذا العنف في البيوت المصرية.
 

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