كنت بموت.. ناجٍ من غرق مركب هجرة غير شرعية يروي تفاصيل مؤلمة

كشف الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي أحد الناجين من رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، تفاصيل غرق المركب التي كانوا متواجدين على متنها.

وقال الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:" لم أتوقع غرق المركب التي كنا على متنها ".

وأضاف الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي : "فترة تواجدي داخل مياه البحر بعد غرق المركب كانت صعبة جدا عليا ".

وتابع الشبراوي عبد الوهاب:" بعدما تحركنا بالمركب لمدة ساعة تعطل اول محرك في المركب ثم تعطل المحرك الثاني ، وبدات المياه في دخول المركب وغرق المركب بينا ".

وأكمل الشبراوي عبد الوهاب:" المركب كان عليها 69 واحد، والمركب كانت صغيرة جدا وكانت 9 متر في 3 متر فقط وبعد النزول للمياه كنا بنموت حرفيا وربنا نجانا".

