مهند لاشين: الزمالك يتفاوض معي للانضمام إلى صفوفه

كشف مهند لاشين، لاعب وسط فريق طلائع الجيش، عن وجود مفاوضات من جانب نادى الزمالك؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مهند فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": " فوجئت بأخبار انتقالي إلى الزمالك وبيراميدز وفيوتشر قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر".

وأضاف: " أغلقت هاتفي قبل مباراة الأهلي حتى أتمكن من التركيز بعيداً عن شائعات انتقالي لأندية أخرى، وأتمني انضمامي للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة وهذه أمنية كبيرة".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع وحسن مجدي .

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي .

كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط .