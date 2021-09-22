في غرفة سرية.. موظف أمن يتلذذ بتعذيب المرضى داخل مستشفى

كانت ممارسة التعذيب هي الطريقة التي تجلب السعادة على روح "رجل أمن"، فيتلذذ بتعذيب المرضى بـ أبشع الطرق وتصوير جرائم التعذيب الذي يرتكبها حتى انكشف أمره.

وكشفت الشرطة الباكستانية عن قيام مشرف أمن بأحد المستشفيات بتصوير نفسه وهو يعذب المرضى في مستشفى في باكستان.

“زهيب مالك”، وهو مشرف أمن وصيانة متعاقد مع القطاع الخاص، أطلق عليه لقب "العقل المدبر" وراء الإساءات التي ارتكبت في مستشفى مايو في لاهور.

وتم تسريب لقطات مسربة للتعذيب المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وجرى الكشف الآن عن أن مقاطع الفيديو تم تصويرها في غرفة سرية بمقر المستشفى، وجمعت الشرطة أدلة على الانتهاكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، لكن مالك يعمل في المستشفى منذ 10 سنوات.

وكان “مالك” يحضر إلى الغرفة السرية أشخاصًا يشتبه في ارتكابهم جريمة، مثل التعدي على ممتلكات الغير أو السرقة أو سوء التصرف.

وفي حديثه مع VICE World News، قال مدير شرطة مدينة لاهور، رضوان طارق: "يمكنك القول إنه كان يتصرف كقاضي داخل قاعة المحكمة الخاصة به، وكان يأخذ الشخص ثم يستجوبهم، ويلجأ إلى العنف إذا لم يحصل على الإجابات التي يطلبها".

وأضاف طارق أن معظم الأشخاص الذين عذبهم كانوا من "فئات الدخل المحدود" وبعضهم مشردون ، ولهذا لم يتقدم أحد بشأن سوء المعاملة.

ولا تعرف الشرطة سبب تصوير الحادث لكنها تعتقد أنه كان للترفيه عن “مالك”، في اللقطات المسربة، يمكن رؤية مالك وهو يضرب رجلاً بحذاء وهو على الأرض.

في مقطع فيديو آخر للإيذاء، يظهر رجل ينزع شعره قبل أن يواصل مالك ضربه عدة مرات، وتشتبه الشرطة في تورط موظفين آخرين في مساعدة “مالك” في الاعتداء.