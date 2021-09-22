سواريز: لن أستسلم وأتعايش مع الانتقادات

أكد لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعد تسجيل ثنائية الفوز في مرمى خيتافي (1-2)، بالجولة السادسة في الدوري الإسباني، أن الجميع في فرق النخبة يجب أن يعتادوا على "التعايش مع الانتقادات".

وأكد سواريز، أنه لا يهتم للانتقادات التي طالت الفريق الأسبوع الماضي، بعدما فشل في هز الشباك خلال آخر مبارتين.

وقال: "أعتقد أنه يجب الاعتياد على التعايش مع الانتقادات. في النخبة يجب التعايش مع ذلك. لا أستسلم. لا أهرب من أجل الانتقادات".

وبعدها تحدث عن المباراة وقال إن فريقه استطاع العودة في موقف صعب: "علينا إعطاء المزيد وهذه النتيجة تمنحنا طاقة للاستمرار في التحسن".

واختتم: "هناك أشياء يجب تحسينها وحل بعض الأشياء التي لم نفعلها بشكل جيد. يجب علينا التحسن لأن الليجا ما زالت في بدايتها".