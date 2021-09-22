هيئة قناة السويس: عبور 13 ألفًا و317 سفينة خلال 8 أشهر

أعلنت هيئة قناة السويس، أنه خلال الفترة من الأول من يناير لعام 2021 وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي، عبرت القناة 13 ألفًا و317 سفينة متنوعة، بحمولات بلغت 826.1 مليون طن، محققة إيرادات بلغت 4 مليارات و90 مليون دولار.



وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن القناة شهدت خلال نفس الفترة من العام الماضي، عبور 12 ألفًا و482 سفينة بحمولات بلغت 772.2 مليون طن، وحققت إيرادات بلغت 3 مليارات و666 مليون دولار.



وأوضح البيان: أنه وفي هذا الإطار تكون قناة السويس قد شهدت ارتفاعا في أعداد السفن بنسبة 6.7% وارتفاعا مماثلا في الحمولات بلغت نسبته 7% وارتفاعا في الإيرادات المُحقّقة بلغت نسبته 11.6%.