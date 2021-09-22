عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة يكشف أسباب رحيل البرازيلي باولينيو عن الدوري السعودي

صدى البلد

كشف موسى المحياني، المدير التنفيذي لأهلي جدة، أن رحيل البرازيلي باولينيو لظروف عائلية فقط وليس لأي شيء آخر، مؤكدا أن ناديه يستطيع تعويض رحيله.

 

وقال موسى المحياني في تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية": "باولينيو قبل أسبوعين، أرسل لنا صورة لحريقة منزل أهله بالبرازيل، وحاول تجاوز الظرف، وقبل مباراة الفتح نصحه طبيب والدته في البرازيل بضرورة تواجده بجانبها، وكان اللاعب مجتهدا وحريصا على التدريبات".

 

وأضاف: "بعد مباراة الفتح اجتمعنا مع باولينيو وأكد حاجته للعودة إلى البرازيل وعدم مقدرته على الاستمرار، وعرضنا إجازة عليه لكن اللاعب أصر على أنه لا يستطيع البقاء بعيدا عن والدته وطبيبها نصحه بالعودة وسيحتاج وقت طويل للبقاء معها".

 

وتابع: "أؤكد أن رحيل باولينيو كان بسبب ظروف عائلية فقط وليس لأي شيء آخر، واللاعب كان سعيدا ولديه طموح، والنادي كان ملتزما بجميع الأمور التعاقدية مع باولينيو، واللاعب أكدها بنفسه، ولم نقصر معه".

 

وواصل: "باولينيو تحدث معنا بشأن الظروف التي تعرض لها، وأبلغني بالحريق الذي حدث في منزل عائلته وأرسل لي صورا تثبت الحريق وأن حالة والدته الصحية تتطلب عودته".

 

وأردف: "اللاعب تنازل عن كل حقوقه في المدة التي قضاها معنا، والأهلي أيضًا تنازل عن حقوقه التعاقدية تقديرا لظروف اللاعب، ووكيل باولينيو تنازل عن عمولة التعاقد مع اللاعب، بعد أن طلب هو بنفسه من وكيله فعل ذلك".

 

وختم المحياني، قائلا: "باولينيو حجز طائرة خاصة وسيغادر الخميس إلى البرازيل، والتعاقد معه ليس خاطئا وكنا نعلم أنه يحتاج وقتا للانسجام، والوضع سيئ في النادي الأهلي ماديًا وحسب وضع النادي المادي إذا تحسن سنتحرك، وقادرون على تعويض مغادرة باولينيو".

 

من جهته، أوضح القانوني أيمن الرفاعي، بأن النادي الأهلي السعودي يحق له تسجيل لاعب أجنبي بمكان اللاعب الشاغر، ولا يستطيع استبدال باولينيو.

 

وقال الرفاعي لبرنامج في المرمى: "لائحة الاحتراف السعودية تتيح تسجيل لاعب خارج فترة التسجيل شريطة انتهاء العقد بطبيعته قبل فترة التسجيل، بتسجيل اللاعبين المنتهية عقودهم، ولا تنطبق على من يلغى عقده او يفسخ بالتراضي".

 

وأضاف: "يحق للأهلي تسجيل لاعب مكان المقعد الشاغر، بشرط أن يكون اللاعب القادم انتهى عقده قبل انتهاء فترة التسجيل الصيفية".

باولينيو اهلي جدة موسى المحياني المدير التنفيذي البرازيلي باولينيو الاهلي السعودي الاحتراف السعودية

ترشيحاتنا

موسيماني يفشل في إبطال لعنة ركلات الترجيح ويحصد هزيمة تاريخية مع الأهلي

التعليم : الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر وأبطال القوات المسلحة

الجوازة باظت| المعازيم يشتبكون بالأيدي.. والشرطة "تنال من الضرب جانب" في بريطانيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف شاومي الخارق Xiaomi CC11 Pro

طرح مرسيدس مايباخ S580 الجديدة في مصر.. تعرف على السعر

خطوة خطوة.. طريقة إضافة المواليد 2021 على بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ