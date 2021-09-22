أهلي جدة يكشف أسباب رحيل البرازيلي باولينيو عن الدوري السعودي

كشف موسى المحياني، المدير التنفيذي لأهلي جدة، أن رحيل البرازيلي باولينيو لظروف عائلية فقط وليس لأي شيء آخر، مؤكدا أن ناديه يستطيع تعويض رحيله.

وقال موسى المحياني في تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية": "باولينيو قبل أسبوعين، أرسل لنا صورة لحريقة منزل أهله بالبرازيل، وحاول تجاوز الظرف، وقبل مباراة الفتح نصحه طبيب والدته في البرازيل بضرورة تواجده بجانبها، وكان اللاعب مجتهدا وحريصا على التدريبات".

وأضاف: "بعد مباراة الفتح اجتمعنا مع باولينيو وأكد حاجته للعودة إلى البرازيل وعدم مقدرته على الاستمرار، وعرضنا إجازة عليه لكن اللاعب أصر على أنه لا يستطيع البقاء بعيدا عن والدته وطبيبها نصحه بالعودة وسيحتاج وقت طويل للبقاء معها".

وتابع: "أؤكد أن رحيل باولينيو كان بسبب ظروف عائلية فقط وليس لأي شيء آخر، واللاعب كان سعيدا ولديه طموح، والنادي كان ملتزما بجميع الأمور التعاقدية مع باولينيو، واللاعب أكدها بنفسه، ولم نقصر معه".

وواصل: "باولينيو تحدث معنا بشأن الظروف التي تعرض لها، وأبلغني بالحريق الذي حدث في منزل عائلته وأرسل لي صورا تثبت الحريق وأن حالة والدته الصحية تتطلب عودته".

وأردف: "اللاعب تنازل عن كل حقوقه في المدة التي قضاها معنا، والأهلي أيضًا تنازل عن حقوقه التعاقدية تقديرا لظروف اللاعب، ووكيل باولينيو تنازل عن عمولة التعاقد مع اللاعب، بعد أن طلب هو بنفسه من وكيله فعل ذلك".

وختم المحياني، قائلا: "باولينيو حجز طائرة خاصة وسيغادر الخميس إلى البرازيل، والتعاقد معه ليس خاطئا وكنا نعلم أنه يحتاج وقتا للانسجام، والوضع سيئ في النادي الأهلي ماديًا وحسب وضع النادي المادي إذا تحسن سنتحرك، وقادرون على تعويض مغادرة باولينيو".

من جهته، أوضح القانوني أيمن الرفاعي، بأن النادي الأهلي السعودي يحق له تسجيل لاعب أجنبي بمكان اللاعب الشاغر، ولا يستطيع استبدال باولينيو.

وقال الرفاعي لبرنامج في المرمى: "لائحة الاحتراف السعودية تتيح تسجيل لاعب خارج فترة التسجيل شريطة انتهاء العقد بطبيعته قبل فترة التسجيل، بتسجيل اللاعبين المنتهية عقودهم، ولا تنطبق على من يلغى عقده او يفسخ بالتراضي".

وأضاف: "يحق للأهلي تسجيل لاعب مكان المقعد الشاغر، بشرط أن يكون اللاعب القادم انتهى عقده قبل انتهاء فترة التسجيل الصيفية".