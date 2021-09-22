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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا في نيويورك

إصابة وزير الصحة
إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا في نيويورك

قالت الحكومة البرازيلية إن نتائج الفحوصات التي أجريت لوزير الصحة مارسيلو كيروجا أثبتت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء.

وقال مكتب الاتصالات الحكومي البرازيلي في بيان، إن الوزير سيظل بنيويورك في الحجر الصحي.

وأضاف البيان أن الوزير "في حالة جيدة"، موضحا أن الفحوصات التي أجريت لبقية أعضاء وفد البرازيل جاءت نتائجها سلبية للفيروس، وفقا لوكالة "رويترز".

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وقال الوزير لشبكة "سي.إن.إن برازيل" إنه لم يتخل عن الكمامة طوال الوقت الذي قضاه في مبنى الأمم المتحدة.

وكان الرئيس البرازيلي، المشكك في جدوى اللقاح، تحدى قواعد الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الحاضرين في التجمع التطعيم. وتفاخر بعدم حصوله على اللقاح.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن حكومته "تعارض الشهادة الصحية لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه "سيكون آخر برازيلي يتلقى اللقاح"، لكنه أكد أمام الوفود أن "برنامج التطعيم في البرازيل يتقدم بوتيرة سريعة".

كورونا وزير الصحة البرازيلي البرازيل نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة مارسيلو كيروجا

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