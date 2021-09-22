صحف الإمارات: بن راشد يهنئ السعودية بيومها الوطني.. وأمريكا تدين محاولة الانقلاب في السودان

تصدرت أنباء الانقلاب الفاشل في السودان، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إضافة إلى استعدادات المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي.

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم إدانة الولايات المتحدة الأمريكية المحاولة الانقلابية التي قالت السلطات السودانية إنها أحبطتها الثلاثاء، منددة بـ"أعمال مناهضة للديمقراطية" ومحذرة من أي "تدخل خارجي يهدف إلى بث التضليل وتقويض إرادة السودانيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "ندين المحاولة الفاشلة للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون وتعطيل التحوّل الديمقراطي التاريخي في السودان".

وأضاف أن "حكومة الولايات المتحدة تدعم الشعب السوداني في طريقه نحو الديموقراطية والسلام والازدهار".

وأكد أن الولايات المتحدة تدين المحاولة الفاشلة من قبل أطراف عسكرية ومدنية مارقة للاستيلاء على السلطة في السودان وتناشد الحكومة السودانية الانتقالية "محاسبة جميع المتورطين من خلال عملية قضائية عادلة.

كما اهتمت الصحف بينها "البيان" بقرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي أطلق العنان لحالة من الجدل في البلاد حول مستقبل العملية السياسية.

واعتبرت أوساط سياسية في غرب ليبيا أن هذه الخطوة ضربة قاصمة لمشروع سياسي كان الدبيبة يسعى إلى أن يخوض من خلال الانتخابات البرلمانية عبر لوائح مستقلة يدعمها.

بينما رأى عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي عن مدينة مصراتة، محمد الرعيض، أن عملية سحب الثقة تحتاج إلى الأغلبية الموصوفة من أعضاء مجلس النواب، أي 120 عضواً، بحسب الاتفاق السياسي بين الأطراف.

واعتبر أن الحكومة تمكنت، في مدة قصيرة، من إنجاز ما لم تتمكن الحكومات السابقة من إنجازه خلال 10 سنوات، وحصدت تأييداً شعبياً ملحوظاً بسبب تحسينها الخدمات العامة، وإعادة بعض الرحلات الجوية، وتوقيع اتفاقيات بناء وتطوير، وعودة السفارات والشركات الأجنبية تدريجياً.

فيما اعتبرت عضو المجلس هناء بوديب أن التصويت تم بشكل قانوني وصحيح، وأن الحكومة ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال حتى الانتخابات المقبلة.

دوليا، اهتمت الصحف بينها "الاتحاد" بطلب حركة طالبان إلقاء كلمة أمام زعماء العالم في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، حيث رشحت المتحدث باسمها سهيل شاهين المقيم في الدوحة ليكون سفير أفغانستان لدى المنظمة الدولية.

وقدم وزير خارجية طالبان أمير خان متقي الطلب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وطلب متقي التحدث خلال الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.

وتمهد هذه الخطوة لمواجهة مع غلام إسحق زاي، السفير الذي يمثل الحكومة الأفغانية، التي أطاحت بها طالبان الشهر الماضي، لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وسيكون قبول الأمم المتحدة في نهاية المطاف لسفير طالبان خطوة مهمة في سعي الحركة للحصول على اعتراف دولي، ما قد يساعد في الإفراج عن أموال هي في أمس الحاجة إليها للاقتصاد الأفغاني.

كما اهتمت الصحف بينها "الخليج" بتأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي أن اليوم الوطني السعودي مناسبة نجدد فيها الأخوة.

وقال بن راشد في تغريدة على تويتر "كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان … اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعاً .. مناسبة نجدد فيها الأخوة .. ونرسخ فيها المحبة …وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود".

من جانبه، بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وقال بن زايد "أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91".

وتمنى ولي عهد أبوظبي للمملكة دوام التقدم، مؤكداً أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات أخوية واستراتيجية راسخة.

فيما نشرت "الاتحاد" موضوعا بعنوان "المملكة.. سند الأشقاء والأصدقاء" قالت خلاله إن المملكة العربية السعودية بقيت على الدوام سنداً للأمة العربية وداعماً لقضاياها من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، كما وقفت مع القضايا الدولية العادلة انطلاقاً من دورها ومكانتها العالمية وفي العالمين العربي والإسلامي، إلى جانب دعمها الجهود الإغاثية والمنكوبين بالاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية وإقامة المشاريع التنموية في مختلف دول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن أوجه الدعم والرعاية التي تقدمها المملكة للأشقاء والأصدقاء، يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي تأسس في مايو من عام 2015، وقد وصل عدد مشروعات المركز الإنسانية حتى شهر أغسطس من عام 2020 إلى ما يقارب 1350 مشروعاً إنسانياً شملت 53 دولة حول العالم، وجاء في مقدمة الدول المستفيدة اليمن، تليها فلسطين، ثم سوريا، وبعدها الصومال.

وقالت إنه على مدى العقود الماضية، كانت المملكة العربية السعودية من أهم وأكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، بما قدمته من أوجه دعم سياسي ومالي واقتصادي ودبلوماسي للشعب الفلسطيني، وفي أكثر من مناسبة، شددت السعودية على اهتمامها بضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.