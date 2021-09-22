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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ حملة إزالة لمخالفات البناء بمدينة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قام حي المطار  بمدينة الأقصر صباح اليوم بقيادة شعبان طايع برفقة محمد فوزي نائب رئيس الحي بحملة إزالة فورية للتصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمدينة بقيادة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة والمشرف المسئول محمد صالح.

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ومن جانبه اوضح رئيس الحي وقال أن البناء عبارة عن سور مخالف مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية خلف قصر ثقافة بهاء طاهر على مساحة ٢٠*٢٠م *١.٥٠ م ارتفاع ، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ الازالة في المهد حتى مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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جاء ذلك في إطار الحملات المستمرة للتصدي بكل حزم للمخالفات بشتى انواعها وفرض هيبة الدولة وأحكام السيطرة على المخالفين.

الأقصر مخالفات البناء الأراضى الزراعية مدينة الأقصر فى المهد

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