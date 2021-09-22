زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب أستراليا

ضرب زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر على عمق ضحل بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا.



وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية حسبما نقلت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الأربعاء - أن الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات في الساعة (23:15 بالتوقيت العالمي).



وأكدت الهيئة الأمريكية أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 37.488 جنوبا، وخط طول 146.364 شرقا، وأن مركز الزلزال كان خارج مدينة ملبورن وشعر به في كل من العاصمة كانبيرا أكبر المدن سيدني.



وكشفت الهيئة الأمريكية، أن هذا هو الزلزال الثامن فقط منذ عام 1973 الذي يتخطى حاجز الـ 5 درجات على مقياس ريختر، لم يتم الإعلان عن موجات مد عاتية "تسونامي" كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.