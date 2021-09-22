عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين مجلس التعاون الخليجي يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد

صدى البلد

 شارك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم /الأربعاء/، بدعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا جان إيف لودريان، في الاجتماع الوزاري الذي عقد لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، ناقش الاجتماع متابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عقد في 28 أغسطس الماضي، بهدف تعزيز التعاون وإرساء قواعد الشراكة الإستراتيجية في المنطقة، والحفاظ على سلامة ووحدة العراق وأراضيه وسيادته الكاملة، وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل ترابه الوطني ودعم العملية الدستورية، وتعزيز جهود العراق في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.

كما بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا- خلال اللقاء العلاقات الخليجية السنغافورية وسبل تنميتها وتعزيزها، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك،إضافة إلى الجوانب السياسية والاقتصادية التي تصب في مصلحة المنطقة، وتعزيز التعاون الدائم بين الجانبين في المجالات المشتركة.

وأشارت أنهما استعرضا اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين في عام 2008، وسبل تطويرها وتعزيزها لما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين، ويمكن من اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري خدمة للمصالح المشتركة.
 

ترشيحاتنا

جونسون وبايدن يضعان شرطا لـ الاعتراف الدولي بـ طالبان

عادة شائعة تسبب اضطرابات النوم

الأهلي ليس بمن حضر.. هل خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب تطفئ غضب الجماهير ؟

ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة أمام مايوركا بالدوري الإسباني

تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وألوان هاتف أوبو Oppo A55 4G.. شاهد

دعاء لجبر القلوب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

الصين تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ