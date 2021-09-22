أمين مجلس التعاون الخليجي يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد

شارك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم /الأربعاء/، بدعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا جان إيف لودريان، في الاجتماع الوزاري الذي عقد لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، ناقش الاجتماع متابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عقد في 28 أغسطس الماضي، بهدف تعزيز التعاون وإرساء قواعد الشراكة الإستراتيجية في المنطقة، والحفاظ على سلامة ووحدة العراق وأراضيه وسيادته الكاملة، وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل ترابه الوطني ودعم العملية الدستورية، وتعزيز جهود العراق في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.

كما بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا- خلال اللقاء العلاقات الخليجية السنغافورية وسبل تنميتها وتعزيزها، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك،إضافة إلى الجوانب السياسية والاقتصادية التي تصب في مصلحة المنطقة، وتعزيز التعاون الدائم بين الجانبين في المجالات المشتركة.

وأشارت أنهما استعرضا اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين في عام 2008، وسبل تطويرها وتعزيزها لما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين، ويمكن من اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري خدمة للمصالح المشتركة.

