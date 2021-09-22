برئاسة أشرف صبحي.. انعقاد المقابلات الشخصية لمنتدى الشباب المصري الروسي الثاني

عقدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، المقابلات الشخصية للمتقدمين للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتقدم للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، اكثر من ١٠٠٠ شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختبار الشباب المرشح للمشاركة في المنتدى وفقا للشروط المحددة وهي ان يكون المتقدم للمشاركة متحدثاً للانجليزية او الروسية وان يكون طالباً او خريجاً في المرحلة العمرية من ١٨-٣٥ عام، أن يكون المتقدم للمشاركة في للمنتدى متخصص أو مهتم بالمجالات (Artificial Intelligence)- (Robotics)

(fabrication)

وشارك في لجان المقابلات الشخصية لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة وخبراء في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .



وتنفد وزارة الشباب والرياضة منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (ادارة البرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ووزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر حتى ٩ اكتوبر ٢٠٢١، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الانساني الذي اطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين.

ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية بعد النجاحات التي حققها المنتدى الاول والذي اقيم في روسيا الاتحادية، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعاً لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية تحت عنوان "الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية"،والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، وأصبح ضروريا ً لتعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، وتسهيل العديد من الإجراءات في كافة مناحي الحياة، علاوة على كونه يقدم قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات.

ويهدف المنتدي في نسخته الثانية إلى دعم عام التبادل الانساني المصري الروسي من خلال الشباب، تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي بين الشباب المصري والروسي، بناء جسور تواصل بين الشباب المصري والروسي، تهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا، استعراض قصص نجاح الذكاء الاصطناعي، علاوة على التعرف علىالتحديات التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة .

وقد حددت وزارة الشباب والرياضة محاور المنتدي والتي من ضمنها الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية (Public Innovation)، الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، مستقبل الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى محور تجارب حكومية وشبابية ذات صله بالابتكار والذكاء الاصطناعي.