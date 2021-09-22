عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة

صرف 7 ملايين جنيه لـ 7008 عاملين .. وتعيين 6490 شاباً بالشرقية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

 أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6490 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 27 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 945 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2291 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  438 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  ، وأسفر عن تحرير 202 محضر سلامة و 84 حالة غلق إداري.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 28 منحة مولود ، و 17 منحة زواج ، و 10 منح وفاة أحد الأقارب ، ومنحة وفاة عامل ، ورعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والاضحى المبارك لـ 7008 عاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الفئة 7 ملايين و 83  ألف جنيه.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 972 منشأة، وأسفر عن تحرير  435 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 302 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف الغمراوي انه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 45 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 95 تفويض ووكالة لشركات بها 155 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب 4 ترخيص عمل للأجانب من العاملين  فى نطاق المحافظة ، واستخراج ترخصين عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .

17
17
وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة الشرقية تعيين 6490 من شباب الخريجين الخاص والاستثماري كعب العمل شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة المهنة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

دراجة هوائية تتسبب في انفجار بمحطة مترو بنيويورك.. فيديو

بعد التطوير .. ماذا سيدرس تلاميذ 4 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية الجديد ؟ | تفاصيل

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

دقلو: السودان يعيش مرحلة حرجة من تاريخه.. والمسؤولين أتاحوا الفرصة لقيام الانقلابات

دعاء للرزق قوي جدا .. احرص عليه في الصباح وفي قيام الليل

نتنياهو: بينيت تأخر في إحضار اللقاحات التي دفعنا ثمنها مقدما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

حفظت القرآن سماعا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

الصين تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

حفظت القرآن سماعا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ