صرف 7 ملايين جنيه لـ 7008 عاملين .. وتعيين 6490 شاباً بالشرقية

وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6490 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 27 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 945 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2291 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 438 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 202 محضر سلامة و 84 حالة غلق إداري.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 28 منحة مولود ، و 17 منحة زواج ، و 10 منح وفاة أحد الأقارب ، ومنحة وفاة عامل ، ورعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والاضحى المبارك لـ 7008 عاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الفئة 7 ملايين و 83 ألف جنيه.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 972 منشأة، وأسفر عن تحرير 435 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 302 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف الغمراوي انه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 45 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 95 تفويض ووكالة لشركات بها 155 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب 4 ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج ترخصين عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .