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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون وبايدن يتفقان على موقف بلديهما تجاه روسيا والصين

صدى البلد

 اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، على أن موقف بلديهما تجاه روسيا والصين سيكون مبنيا على أساس "القيم المشتركة"، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم /الأربعاء/.

وقال المتحدث باسم داوننج ستريت، في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: إن "رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي بحثا عددا من القضايا الدولية، بما في ذلك الصين وروسيا، واتفقا على أن بريطانيا والولايات المتحدة ستتعاملان مع تلك القضايا على أساس القيم المشتركة".

ووفقا للبيان رحب القادة بالتطورات المهمة في العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة منذ اجتماعهما الأخير يونيو الماضي، لا سيما في المجالات التي يغطيها ميثاق الأطلسي الجديد الذي اتفقا عليه في كورنوال بما في ذلك الأمن والعلوم والتكنولوجيا والتجارة والصحة والعمل المناخي. 

واتفق جونسون وبايدن على أن تحالف اوكوس الثلاثي الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، كان تعبيرًا واضحًا عن القيم المشتركة بين المملكة المتحدة وأمريكا ونهجها تجاه العالم. 

وشدد الزعيمان على الدور المهم الذي سيلعبه التحالف الثلاثي في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وتسخير الخبرات البريطانية والأمريكية والأسترالية لمواجهة تحديات المستقبل، ورحب القادة بالتعاون الوثيق بين بلديهما خلال انسحاب الناتو من أفغانستان. 

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن خالص تعازيه للجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال عملية الإجلاء، واتفق جونسون وبايدن على أن أفضل طريقة لتكريم كل من ضحوا بأرواحهم لجعل أفغانستان مكانًا أفضل هو استخدام جميع السبل الدبلوماسية والإنسانية المتاحة لمنع حدوث أزمة إنسانية والحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان.


وتحقيقا لهذه الغاية، ناقش الجانبان التقدم المحرز منذ اجتماع مجموعة السبع شهر أغسطس الماضي لتنسيق العمل الدولي بشأن أفغانستان، واتفقا على أن أي اعتراف دولي بطالبان يجب أن يكون منسقا ومشروطا باحترام الحركة لحقوق الإنسان

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