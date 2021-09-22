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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3110 شكاوى في شهر .. «قومي المرأة» يصدر تقريرًا صادمًا

صدى البلد

أصدر مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة  تقرير الشكاوى الواردة له خلال شهر أغسطس.


وصرح المجلس القومي للمرأة بأنه تلقينا 3110 شكاوى خلال هذا الشهر، و شكاوى الأحوال الشخصية تتصدر الشكاوى الواردة للمكتب.


وأصدر مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تقريرًا عن الشكاوى الواردة للمكتب خلال شهر أغسطس 2021 ، حيث أكدت أمل عبد المنعم مديرة المكتب أنه تم استقبال 3110  شكاوى خلال هذا الشهر، وقد تم تقديم المشورة المناسبة في المجال القانونى والاجتماعي النفسي لعدد كبير من الشكاوي وجار متابعة باقي الشكاوي مع الجهات المعنية.
   

وأشارت إلى أن المكتب قام بتقديم الخدمات للسيدات عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب، وجاء الخط المختصر 15115 في المرتبة الأولى حيث تلقى 1676 اتصال بنسبة 53.89% سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط المختصر  الشكاوى والاستفسارات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً و حتى التاسعة مساءاّ،  وجاءت المقابلات الشخصية فى المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 881 مقابلة شخصية بنسبة 28.33% سواء بالمقر الرئيسى للمكتب بالقاهرة او بفروعه فى جميع محافظات الجمهورية.
         

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى، أن شكاوى الاحوال الشخصية جاءت فى مقدمة الشكاوى الواردة للمكتب خلال هذا الشهر، حيث بلغت الأحوال الشخصية 35.98% وهى أعلى نسبة مئوية من اجمالى الشكاوى الواردة للمكتب وتتضمن شكاوى الطلاق والخلع والنفقات بأنواعها ودعاوى ضم الصغار وخلافه، ويليها في ذلك خدمات متابعة الشكاوى السابقة واستكمال بعض الإجراءات من قبل المحامين بنسبة28.65 % ، ثم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة 12.48%  .
 

القاهرة هي الأعلى في نسبة الشكاوى

 

كما بلغت نسبة الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى القومى للمرأة المركزى  بالقاهرة نسبة 22.19% من النسبة الإجمالية للشكاوى الواردة ويليها فى ذلك فرع الاسكندرية بنسبة تصل إلى 4.86% تليها محافظة  السويس  بنسبة تصل الى 2.12 %.
   

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لاعطاء الشاكية المشورة القانونية اللازمة في كل فروع المكتب بالـ 27 محافظة ، ويواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥ ، ومن خلال المقابلة الشخصية ، او عبر الواتس اب على الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

مكتب شكاوى المرأة المجلس القومى للمرأة أغسطس الشكاوي القومى للمرأة

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