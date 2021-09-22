خطأ فادح .. بايدن يقع في زلة لسان خلال أول خطاب له بالأمم المتحدة

نشرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، مقطع فيديو يظهر وقوع الرئيس جو بايدن في خطأ فادح خلال الخطاب الذي ألقاه أمس الثلاثاء في الدورة 76 للجمعية العامة للمنظمة.

وقال بايدن في خطابه: "الولايات المتحدة ستدافع عن القيم الديمقراطية والحرية والمساواة. أنا أؤمن بالحقوق العالمية لجميع الناس، إنها في الحمض النووي لأمتنا، والأهم من ذلك أنها متأصلة في هذه المنظمة.. الولايات المتحدة".

وهنا خلط بايدن بين بلاده "الولايات المتحدة الأمريكية"، والأمم المتحدة وهو يتحدث عن السمة الرئيسة للمنظمة الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن العالم في "نقطة انعطاف في التاريخ" ويجب أن يتحرك بسرعة وبتعاون لمعالجة القضايا المتفاقمة جراء فيروس كورونا وتغير المناخ وانتهاك حقوق الإنسان.

كما أعلن بايدن أيضًا أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى حرب باردة جديدة"، وسط التوترات المتزايدة مع الصين.

وبرغم عدم ذكر الصين بشكل مباشر، أقر بايدن بتزايد المخاوف بشأن التوترات بين البلدين، لكنه قال: "نحن لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو عالم منقسم إلى كتل".

وأشار بايدن إلى قراره بإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا، وذلك بعد الانسحاب من أفغانستان، قائلا: "لقد أنهينا 20 عامًا من الصراع في أفغانستان.. وبينما ننهي هذه الفترة من الحرب التي لا هوادة فيها، فإننا نفتح حقبة جديدة من الدبلوماسية التي لا هوادة فيها لاستخدام مساعدتنا التنموية للاستثمار في طرق جديدة ومساعدة الناس في جميع أنحاء العالم".

وقدم بايدن تأييدًا كاملاً لأهمية منظمة الأمم المتحدة وطموحها في لحظة صعبة من التاريخ، كما عاد إلى شعاره بأن "أمريكا عادت" - وهي عبارة أصبحت اختصارًا رئاسيًا تهدف إلى تلخيص وعده باتخاذ موقف مختلف تمامًا مع الحلفاء عن سلفه السابق دونالد ترامب.