عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ فادح .. بايدن يقع في زلة لسان خلال أول خطاب له بالأمم المتحدة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

نشرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، مقطع فيديو يظهر وقوع الرئيس جو بايدن في خطأ فادح خلال الخطاب الذي ألقاه أمس الثلاثاء في الدورة 76 للجمعية العامة للمنظمة.

 

وقال بايدن في خطابه: "الولايات المتحدة ستدافع عن القيم الديمقراطية والحرية والمساواة. أنا أؤمن بالحقوق العالمية لجميع الناس، إنها في الحمض النووي لأمتنا، والأهم من ذلك أنها متأصلة في هذه المنظمة.. الولايات المتحدة".

وسط توترات في علاقتهما بفرنسا.. اجتماع مرتقب بين بايدن وجونسون

بايدن يصفع ماكرون: أستراليا أقرب حليف إلى الولايات المتحدة

وهنا خلط بايدن بين بلاده "الولايات المتحدة الأمريكية"، والأمم المتحدة وهو يتحدث عن السمة الرئيسة للمنظمة الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن العالم في "نقطة انعطاف في التاريخ" ويجب أن يتحرك بسرعة وبتعاون لمعالجة القضايا المتفاقمة جراء فيروس كورونا وتغير المناخ وانتهاك حقوق الإنسان.

كما أعلن بايدن أيضًا أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى حرب باردة جديدة"، وسط التوترات المتزايدة مع الصين.

وبرغم عدم ذكر الصين بشكل مباشر، أقر بايدن بتزايد المخاوف بشأن التوترات بين البلدين، لكنه قال: "نحن لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو عالم منقسم إلى كتل".

 

وأشار بايدن إلى قراره بإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا، وذلك بعد الانسحاب من أفغانستان، قائلا: "لقد أنهينا 20 عامًا من الصراع في أفغانستان.. وبينما ننهي هذه الفترة من الحرب التي لا هوادة فيها، فإننا نفتح حقبة جديدة من الدبلوماسية التي لا هوادة فيها لاستخدام مساعدتنا التنموية للاستثمار في طرق جديدة ومساعدة الناس في جميع أنحاء العالم".

وقدم بايدن تأييدًا كاملاً لأهمية منظمة الأمم المتحدة وطموحها في لحظة صعبة من التاريخ، كما عاد إلى شعاره بأن "أمريكا عادت" - وهي عبارة أصبحت اختصارًا رئاسيًا تهدف إلى تلخيص وعده باتخاذ موقف مختلف تمامًا مع الحلفاء عن سلفه السابق دونالد ترامب.

الرئيس جو بايدن جو بايدن الولايات المتحدة اجتماعات الأمم المتحدة الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

فسخ العقد.. أمير مرتضى يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب النقاز

الصحة: 830 مركزاً لتلقي لقاحات كورونا.. وحملة معناً نطمئن تغطي 18 محافظة

التنمية المحلية تكشف عن موعد إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات

سُرِقَ في 1991.. العراق يستعيد لوح حلم كلكامش

البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لأمن واستقرار السودان

ناعيا المشير طنطاوي.. رئيس الوزراء: استطاع الوصول بمصر لبر الأمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل غلق باب الحجز بساعات.. كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن لكل المصريين

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ