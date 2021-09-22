المؤبد لتاجر مخدرات قتل آخر لخلافات على البيع بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حكمها بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات على خلفية اتهامه بقتل عاطل بسبب خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "صابر ع ع" جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش.

وتبين من التحريات وجود خلافات بين المجنى عليه و"شريف أ م ت" 32 سنة تاجر مخدرات مقيم بنى شبل دائرة مركز الزقازيق، على تجارة المواد المخدرة، فقام المتهم بإعداد سلاح خرطوش وقام بأطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 23007 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.