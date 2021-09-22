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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مارك باريتي.. سفيرا جديدا لفرنسا لدى مصر

صدى البلد

 أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، اليوم /الأربعاء، عن تعيين مارك باريتي (Mark BARETY)، سفيرا جديدا لفرنسا في جمهورية مصر العربية.


وذكرت السفارة - في بيان صحفي - أن السفير الجديد من مواليد 12 يناير 1957 وحاصل على ليسانس الآداب (الآداب الحديثة)، وعلى دكتوراه في الآداب، وشهادة من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (العربية، المغربية، شهادة عليا في اللغة العربية الفصحى).


وبحسب السفارة، شغل السفير الجديد عدة مناصب دبلوماسية بالإدارة المركزية (إدارة أوروبا) بالخارجية الفرنسية 1986 – 1988، سكرتير أول بالرياض، 1988 – 1990، سكرتير أول في تونس، 1990 – 1993، مستشار ثان بالكويت، 1993 – 1998، الإدارة المركزية (إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط)، مفوض لمهام نائب إدارة الشرق الأوسط، 1998-2003، ونائب مدير بالإدارة ذاتها، مارس 2003- يناير 2004.


كما عمل السفير الفرنسى كسفير مفوض فوق العادة في مسقط، 2004-2008، وسفير مفوض فوق العادة في كوالا لامبور، 2008-2011، مساعد مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، 2011 – 2014، سفير مفوض وفوق العادة في بغداد، 2014 – 2017 بالاضافة إلى شغله منصب سفير مفوض وفوق العادة في إسلام أباد، سبتمبر 2017.


وأوضحت السفارة ، أن السفير الجديد - الحاصل على وسام الاستحقاق الوطني بدرجة ضابط ووسام جوقة الشرف بدرجة فارس - يتحدث إلى جانب الفرنسية اللغتين العربية والانجليزية.

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