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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ناعيا المشير طنطاوي.. رئيس الوزراء: استطاع الوصول بمصر لبر الأمان

رئيس الوزراء ينعي
رئيس الوزراء ينعي المشير طنطاوي

نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، مؤكدا أن الراحل، المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011 .

وأضاف مدبولي قائلا: استطاع المشير محمد حسين طنطاوي بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.

ووقف أعضاء الحكومة في بداية اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  دقيقة حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.


 ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم، الذي وافته المنية فجر أمس، بعد مسيرة عطاء عطرة، وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم.

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