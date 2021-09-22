عاوزة تخسي 50 كيلو من غير ريجيم قاسي.. إليكي الحل| فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة تغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن مريض السمنة والضغط لا يجب أن يتناول طعاماً مليئاً بالدهون أو الشطة أو جميع المأكولات الحارة، منوهة إلى أن ليست جميع الأعشاب مفيدة لجميع الأشخاص، فيوجد البعض الذى يلحقه الضرر من هذه المأكولات.

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التى تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.

وفي سياق آخر، قالت: أستاذ أحمد، رجل كان يعانى من زيادة فى الوزن، بسبب جلوسه المستمر فى المنزل بعد تعرضه لحادث كبير وتواصل مع الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، بعد ظهورها على قناة صدى البلد، وفقد حوالى 50 كيلو، مما حسن من حالته النفسية وأعاد له الحركة مرة أخرى.

وأشارت دعاء سهيل، إلى أنها تقوم مع الحالات المريضة بـ السمنة بتنظيم واجباتهم الغذائية وتشخيص حالاتهم واختيار الكورس الفعّال الآمن على صحتهم لإنقاص وزنهم.

وأشارت إلى أن أنها لا تقوم بعمل نظام غذائى "دايت" لجميع حالاتها المريضة بالسمنة ولكنها تعتمد على تقليل الوجبات الغذائية لهم، خاصة أن هناك حالات فقدت 50 كيلو دون اتباع حمية غذائية.

وقد أكدت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب أن يتم متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت.

وشددت دعاء سهيل على ضرورة استخدام كورس علاجي يخدم الحالة الصحية للمريض، مشيرة إلى أن الكورس المستخدم لعلاج السمنة المفرطة لا يؤثر على الحوامل، كونه مواد عشبية طبيعية 100%.



وأضافت دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية أن الحالة النفسية تؤثر بقوة على هرمونات الجسم مما تتسبب في حدوث سمنة أو نحافة.



وأردفت أن زيادة الوزن تؤثر بالسلب على العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أنه في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.



وأكدت أنها لا تنصح بالدايت ولكن تعمل على تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.

وأردفت أن أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن هو العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أن في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.



وأوضحت أنها لا تنصح بالدايت ولكن تعمل على تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.