عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاوزة تخسي 50 كيلو من غير ريجيم قاسي.. إليكي الحل| فيديو

فقدان الوزن
فقدان الوزن

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة تغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن مريض السمنة والضغط لا يجب أن يتناول طعاماً مليئاً بالدهون أو الشطة أو جميع المأكولات الحارة، منوهة إلى أن ليست جميع الأعشاب مفيدة لجميع الأشخاص، فيوجد البعض الذى يلحقه الضرر من هذه المأكولات.

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التى تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.

وفي سياق آخر، قالت: أستاذ أحمد، رجل كان يعانى من زيادة فى الوزن، بسبب جلوسه المستمر فى المنزل بعد تعرضه لحادث كبير وتواصل مع الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، بعد ظهورها على قناة صدى البلد، وفقد حوالى 50 كيلو، مما حسن من حالته النفسية وأعاد له الحركة مرة أخرى.

وأشارت دعاء سهيل، إلى أنها تقوم مع الحالات المريضة بـ السمنة بتنظيم واجباتهم الغذائية وتشخيص حالاتهم واختيار الكورس الفعّال الآمن على صحتهم لإنقاص وزنهم.

وأشارت إلى أن أنها لا تقوم بعمل نظام غذائى "دايت" لجميع حالاتها المريضة بالسمنة ولكنها تعتمد على تقليل الوجبات الغذائية لهم، خاصة أن هناك حالات فقدت 50 كيلو دون اتباع حمية غذائية.

وقد أكدت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب أن يتم متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت.

وشددت دعاء سهيل على ضرورة استخدام كورس علاجي يخدم الحالة الصحية للمريض، مشيرة إلى أن الكورس المستخدم لعلاج السمنة المفرطة لا يؤثر على الحوامل، كونه مواد عشبية طبيعية 100%.
 

وأضافت دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية أن الحالة النفسية تؤثر بقوة على هرمونات الجسم مما تتسبب في حدوث سمنة أو نحافة.


وأردفت أن زيادة الوزن تؤثر بالسلب على العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أنه في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.
 

وأكدت أنها لا تنصح بالدايت ولكن تعمل على تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.

وأردفت أن أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن هو العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أن في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.
 

وأوضحت أنها لا تنصح بالدايت ولكن تعمل على تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.

ريجيم قاسى دعاء سهيل زيادة الوزن جامعة نيوكاسل السمنة التغذية العلاجية نظام غذائى

ترشيحاتنا

اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في إقليم خاباروفسك شرق روسيا

أقوى دعاء لتعجيل الزواج.. تعرف عليه

صدمة في إسرائيل بعد تجميد واشنطن دعمها للقبة الحديدية

لا تشمل الموافقات الأمنية|الأطباء تقدم تسهيلات وتعلن عن رحلة إلى تركيا..اعرف التفاصيل

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

حركة فتح تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي لـ أبو مازن

كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن لكل المصريين قبل غلق باب الحجز

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

هتك عرضها وكشف عورتها.. المحكمة تصدر حكمها بالحبس مع إيقاف التنفيذ.. اعرف السبب

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانيات يكسرن حاجز الصمت في مملكة الظلام

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

اﻟﻤﺰﻳﺪ