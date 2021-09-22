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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تعرف على اهمية نفق الشهيد احمد حمدى 2

يعمل على مدار الـ24 ساعة.. أسامة ربيع: نفق أحمد حمدي2 يمثل أهمية كبيرة للمستثمرين

نفق الشهيد احمد حمدى
نفق الشهيد احمد حمدى 2

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن الأنفاق التي تم إنشاؤها تعمل على مدار الـ 24 ساعة ، وقد ساهمت في استدامة حركة المرور ، مشيرا إلى أن خلال الـ 6 أشهر السابقين قامت بالمرور 5 مليون، و 400 سيارة من الأنفاق والكبارى ، والمعديات مليون و 300 سيارة.

 

وأضاف ربيع ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة" الأولى" ، أن الكبارى سهلت وصول الأشخاص إلى الأماكن بشكل أسرع إلى جانب أنها تتسم بالأمان، وذلك لمراقبتها بالكاميرات، بالإضافة إلى أنها تعمل ذاتيا ضد الحرائق و الحرارة .

 

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس ، أن نفق الشهيد أحمد حمدى 2 الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس له أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمر بسبب تيسير التحرك والانتقال له .

 

وأكد أن نفق نفق الشهيد أحمد حمدى 2 يوجد بجوار نفق الشهيد أحمد حمدى 1، و يعمل على مدار الـ 24 ساعة ، منوها إلى أنه يجرى الآن عدة تجارب فيه للتأكد من جاهزيته و استكمال جميع المنظومات الموجودة به و خاصة المنظومات التى تعمل اوتوماتيكيآ مثل الحريق و الكاميرات والتحكم . 

 

مصر السيسي حريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كاميرا حركة المرور انفاق أمان لكباري والمعديات

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