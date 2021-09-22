المدير الطبي بمستشفى النصر يوضح مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور أسامة حسين، المدير الطبى بمستشفى النصر: إن مجال الخدمة لمستشفى النصر التخصصى بعد دخولها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد اختلف وضعها تماما للأفضل بالتأكيد.



وأضاف "حسين"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، أن المستشفى ضمت خدمات صحية متكاملة وانضمت إليها جراحات القلب المفتوح للكبار والأطفال، قسطرة القلب، الغسيل الكلوى بالاضافة لعلاج الأورام للكيماوى للأطفال، القسطرة المخية.

وتابع ان نظام التعامل مع المرضى اختلف أيضا حيث يتم حاليا بنظام الإحالة عن طريق المراكز الصحية والوحدات يكون فيها تخصصات طب الأسرة يصرف فيها العلاج بدون وضع حدود لقيمة العلاج وتكلفته .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية لتنمية شمال سيناء، وشدد الرئيس على أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل بالنسبة للمواطن وتجربتها الناجحة في بورسعيد وسرعة تطبيقها في جميع المحافظات في أسرع وقت ممكن.

وقال إن تلك المنظومة كان من المقرر الانتهاء منها في 15 عاماً لكننا عملنا على إنجازها في وقت أقل، يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير كافة مجالات الحياة لقرابة 60% من سكان مصر تتضمن إجراءات كثيرة لكافة الوزارات.