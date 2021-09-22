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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمعية المصريين في سويسرا تنعي المشير طنطاوي

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعت جمعية المصريين في سويسرا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الأسى والحزن العميق ، المغفور له إن شاء الله  المشير محمد حسين  طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، بعد تاريخ حافل في خدمة الوطن.

وقالت الجمعية: إن الفقيد كان رجلًا عسكرياً عظيماً وقائداً ومحارباً صلباً، تحمل ما لا تتحمله الجبال ، حيث قاد مصر في أحلك فترات التاريخ المعاصر ، وقاد سفينة الوطن في وقت تكالبت قوى الشر للإضرار بمصر، ولكنه استطاع بحكمة وشجاعة قيادة الوطن إلى بر الأمان، سيظل راسخًا في ذاكرة ووجدان الشعب المصري، وسيظل  هذا الرجل الوطني المخلص بيننا بتاريخه المشرف ودوره العظيم الثمين عسكريًا وسياسيًا في حماية مصر وترابها وخاصة في فترة ثورة 25 يناير ودوره العظيم في حماية الوطن من الداخل والخارج ، فحافظ على مصر وشعب مصر.

رحم الله فقيد مصر العظيم، واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

خالص العزاء لشعب مصر العظيم ، وأسرة وعائلة الفقيد ، والقوات المسلحة الباسلة.    

 

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
جمعية المصريين سويسرا طنطاوى رجلا عسكريا عظيما

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