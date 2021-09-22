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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

لا تشمل الموافقات الأمنية|الأطباء تقدم تسهيلات وتعلن عن رحلة إلى تركيا..اعرف التفاصيل

صدى البلد

أعلنت اللجنة الاجتماعية بـ النقابة العامة للأطباء، عن تنظيم رحلة سياحية إلى تركيا لمدة 9 أيام، على أن تقلع الرحلة من مطاري القاهرة والغردقة إلى مطار اسطنبول.

وأوضحت اللجنة الإجتماعية بالنقابة أن الرحلة التى ستقلع من مطار القاهرة إلى مطار اسطنبول، ستكون بين يومي 20 أكتوبر إلى 29 أكتوبر، بينما ستقع الرحلة من مطار الغردقة يوم 19 أكتوبر وحتى 28 أكتوبر.

أسعار الرحلة

وأضافت اللجنة خلال بيانها، أن سعر الفرد في الفي الغرفة المزدوجة من الرحلة التى ستقلع من مطار القاهرة 9450 جنيه، بينما ستكون تكلفة الفرد في الغرفة المزدوجة في الرحلة التى ستقلع من مطار الغردقة 8450 جنيه.

وأشارت إلى أن تكلفة الأطفال في البرنامج ستكون كالتالي:

  • أقل من سنيتن بـ 2750 جنيه.
  • أقل من 6 بـ 7750 جنيه.
  • أقل من 12 بـ 8950 جنيه.

على أن تشميل تلك الأسعار رحلة مسائية بمضيق البسفور بالعشاء.

الموافقات الأمنية

وأوضحت أن الرحلة لا تشمل كلا من الآتي:

تأشيرة دخول تركيا "تأشيرة اون لاين اقل من 18 سنة"، اكبر من 45 سنة ب 650 جنية، من 18 الى 45 سنة ب 125 دولار، وتحليل P.C.R مصر و تركيا.

وأشارت إلى أن الإقامة ستكون في فندق ستايلي 3 نجوم في مطقة شيشلى، على أن تكون الاقامة شاملة 8 ليالي شاملة الافطار، سيشمل البرنامج رحلات اختيارية كل يوم الى بورصة -سابنجا ومعشوقيه -جزيره الأميرات- يوم لزياره المدينة القديمة ويشمل مسجد السلطان أحمد وقصر ومتحف توب كابى ومسجد وكنيسه آية صوفيا بمصروفات إضافية.

وأكد اللجنة أن الموافقات الأمنية المطلوبة ستكون من سن 12 سنة حتى 40 سنة.

للاستعلام دكتورة ايمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة ومقرر اللجنة الاجتماعية ٠١٠٠٨٤٤٧٥٠١

تركيا النقابة النقابة العامة للأطباء رحلة تركيا اللجنة الاجتماعية

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