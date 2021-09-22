مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة والأعلى للقضاء الليبي.. صور

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، والوفد القضائى المرافق، والسفير محمد محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة؛ وذلك فى إطار التعاون القانونى والقضائى بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء الليبى، تحقيقاً لرغبتهما الصادقة والملحة فى خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية فى البلدين.

وتناول اللقاء التباحث بشأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين فى مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائى بليبيا، وطرق رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوى، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة فى ذات الشأن فضلا عن التدريب والتأهيل المستمر.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا تهدف إلي تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث، والمقالات، والتدريب والتأهيل، و تم الاتفاق فيها على ان يتولى مجلس الدولة المصرى تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، من خلال تنفيذ دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم فى مجال اختصاصهم، يتم تنفيذها فى المقر الرئيسى لمجلس الدلوة بالقاهرة أو فى ايه مدينة أخرى بجمهورية مصر العربية.

كما تم الاتفاق على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة الفتاوى والاحكام ، والدراسات، والدوريات، والنشرات، والمجلات الخاصة، بكل منهما ، وإيجاد آلية مناسبة، للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصرى، ومن منصته الالكترونية.

وفى نهاية اللقاء أكد المستشار محمد الحافي - رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، على دور مجلس الدولة الريادى فى مجال القضاء الإداري والإفتاء القانونى وصياغة التشريعات فى الوطن العربي، وان توقيع الاتفاقية جاء تكريساً للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين فى البلدين الشقيقين.

وأكد السفير محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة، على عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، وعلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء بدولة ليبيا، والتي تأتى ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة .

كما اكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة على عمق العلاقات بين مصر وليبيا وعلى استعداد مجلس الدولة المصرى لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة لاشقائنا في ليبيا.

وقد حضر اللقاء من مجلس الدولة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وحضر من الجانب الليبي المستشار ضو الغزوى عضو المجلس الأعلى للقضاء (عن إدارة القانون)، والمستشار عبد الباسط مرغم رئيس القسم الفني بإدارة القانون، ومحمد حمودة الملحق القانوني بسفارة ليبيا بالقاهرة.