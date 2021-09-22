عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الهيئة العامة للكتاب: من أسباب نجاح الدعوة إلى الله مخاطبة الناس بما يعرفون

صدى البلد

ألقى الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، محاضرة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بحضور  أشرف فهمي، مدير عام الإدارة العامة للتدريب. 


وفي بداية محاضرته، رحب الدكتور هيثم الحاج علي بالضيوف الكرام من أئمة وواعظات السودان ومصر، مؤكدًا أهمية لغة الحوار، مبينًا أن القلوب كالبيوت المغلقة وقد أمرنا قبل أن ندخل إلى البيوت أن نستأنس، فعلى الإمام أن يحدث أنسًا بينه وبين المستمعين.


وقال إن من أسباب نجاح الدعوة إلى الله تعالى أن تخاطب الناس بما يعرفون، وإن الدعوة لها أساليب متعددة، للإمام أن يستخدمها في خطبته أو درسه، ومن أهمها تعلم لغة التواصل مع المجتمع بأكمله، خاصة الشباب، فعلى الإمام التعرف على وسائل التواصل الاجتماعي ليتمكن من مواكبة العصر في الاختلاط بالشباب والتعرف على مشاكلهم وتناول قضاياهم. 


وأوضح أن ثلث القرآن الكريم يدور حول القصص الواقعي للعبرة والعظة، إذ إنها شيء محبب للنفس على مر العصور تستمع بذكر ما فيها، مؤكدًا أن القصة الحقيقية تعتمد على عناصر رئيسية تتمثل في: الزمان، والمكان، والبطولة، والحوار.


وأشار إلى أن تحليل الخطاب يبين مدى مهارة المتكلم وقدرته على التفاعل والتأثير على المستمع، فعلى الإمام أن يكون محللا دقيقا للخطاب الديني وكل ما يخرج من بين ثناياه.

ترشيحاتنا

الجزائر تفقد رئيسين في أسبوع| من هو الراحل عبد القادر بن صالح؟

نادر نور الدين: تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه أمام سد النهضة ليس هينا

6 خطوات للاستعلام عن طلب التقديم لوحدات التمويل العقاري

تسريبات تكشف عن تغيير جذري في طرازات آيفون القادمة iPhone 14 Pro

مدير عام الحجر الصحي يكشف لـ «صدى البلد» شروط دخول مصر في زمن كورونا.. ويوضح: ثلاثة فيروسات يجب تلقي تطعيمها

هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم التسبيح المطلق.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بوابة الأزهر الالكترونية

حركة فتح تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي لـ أبو مازن

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانيات يكسرن حاجز الصمت في مملكة الظلام

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

اﻟﻤﺰﻳﺪ